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مقتل 4 مدنيين و16 من المليشيات الحوثية بتعز جنوب غربى اليمن

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مقتل 4 مدنيين و16 من المليشيات الحوثية بتعز جنوب غربى اليمن مقتل 4 مدنيين و16 من المليشيات الحوثية بتعز جنوب غربى اليمن

>قتل 4 مدنيون وأصيب 14 آخرون فى القصف العشوائى الذى قامت به مليشيات الحوثيين وصالح على الاحياء السكنية بمدينة تعز جنوب غربى اليمن .

وأوضحت مصادر طبية يمنية أن من بين الجرحى 5 أطفال فى هذه المجزرة الجديدة التى ارتكبتها المليشيات فى قصفها بالمدفعية من مواقعها غرب المدينة على حى النسيرية وسط مدينة تعز .

وذكر المركز الاعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 16 من المليشيات قتلوا وأصيب العشرات فى معارك الأمس وفى قصف طائرات التحالف العربى لمواقعهم، فيما قتل 3 من عناصر المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية وأصيب 13 آخرون فى الوقت الذى تستمر فيه المعارك بين الجانبين فى جبهات المدينة.
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