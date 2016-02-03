مقتل 4 مدنيين و16 من المليشيات الحوثية بتعز جنوب غربى اليمن

>قتل 4 مدنيون وأصيب 14 آخرون فى القصف العشوائى الذى قامت به مليشيات الحوثيين وصالح على الاحياء السكنية بمدينة تعز جنوب غربى اليمن .

وأوضحت مصادر طبية يمنية أن من بين الجرحى 5 أطفال فى هذه المجزرة الجديدة التى ارتكبتها المليشيات فى قصفها بالمدفعية من مواقعها غرب المدينة على حى النسيرية وسط مدينة تعز .

وذكر المركز الاعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 16 من المليشيات قتلوا وأصيب العشرات فى معارك الأمس وفى قصف طائرات التحالف العربى لمواقعهم، فيما قتل 3 من عناصر المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية وأصيب 13 آخرون فى الوقت الذى تستمر فيه المعارك بين الجانبين فى جبهات المدينة.

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