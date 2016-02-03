أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا نهارا.. والصغرى فى القاهرة 12

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا نهارا.. والصغرى فى القاهرة 12 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا نهارا.. والصغرى فى القاهرة 12
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى، والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتظهر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب شرق البلاد وعلى البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلي مترين، والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 12 العظمى 20

الإسكندرية

الصغرى 13 العظمى 19

مطروح

الصغرى 10 العظمى 19

بورسعيد

الصغرى 14 العظمى 19

دمياط

الصغرى 11 العظمى 19

بلطيم

الصغرى 12 العظمى 20

الإسماعيلية

الصغرى 11 العظمى 21

السويس

الصغرى 11 العظمى 20

العريش

الصغرى 10 العظمى 20

نخل

الصغرى 3 العظمى 18

طابا

الصغرى 9 العظمى 20

الطور

الصغرى 11 العظمى 21

مرسى علم

الصغرى 13 العظمى 24

الغردقة

الصغرى 13 العظمى 23

شرم الشيخ

الصغرى 15 العظمى 24

رفح

الصغرى 9 العظمى 19

كاترين

الصغرى 2 العظمى 17

سيوة

الصغرى 7 العظمى 19

المنيا

الصغرى 9 العظمى 22

الفيوم

الصغرى 8 العظمى 21

رأس سدر

الصغرى 11 العظمى 21

أبوسمبل

الصغرى 11 العظمى 23

وسط الدلتا

الصغرى 11 العظمى 23

أسيوط

الصغرى 8 العظمى 22

سوهاج

الصغرى 8 العظمى 22

الأقصر

الصغرى 10 العظمى 25

أسوان

الصغرى 11 العظمى 26

شلاتين

الصغرى 14 العظمى 25

حلايب

الصغرى 15 العظمى 23

الوادي الجديد

الصغرى 11 العظمى 23

قنا

الصغرى 10 العظمى 23

نويبع

الصغرى 11 العظمى 21

السلوم

الصغرى 8 العظمى 18.

موضوعات متعلقة:


>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3/2/2016 بجميع محافظات مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر