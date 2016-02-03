الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا نهارا.. والصغرى فى القاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى، والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتظهر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب شرق البلاد وعلى البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلي مترين، والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادي الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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