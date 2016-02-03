الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا نهارا.. والصغرى فى القاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى، والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتظهر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب شرق البلاد وعلى البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3/2/2016 بجميع محافظات مصر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلي مترين، والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
القاهرةالصغرى 12 العظمى 20
الإسكندريةالصغرى 13 العظمى 19
مطروحالصغرى 10 العظمى 19
بورسعيدالصغرى 14 العظمى 19
دمياطالصغرى 11 العظمى 19
بلطيمالصغرى 12 العظمى 20
الإسماعيليةالصغرى 11 العظمى 21
السويسالصغرى 11 العظمى 20
العريشالصغرى 10 العظمى 20
نخلالصغرى 3 العظمى 18
طاباالصغرى 9 العظمى 20
الطورالصغرى 11 العظمى 21
مرسى علمالصغرى 13 العظمى 24
الغردقةالصغرى 13 العظمى 23
شرم الشيخالصغرى 15 العظمى 24
رفحالصغرى 9 العظمى 19
كاترينالصغرى 2 العظمى 17
سيوةالصغرى 7 العظمى 19
المنياالصغرى 9 العظمى 22
الفيومالصغرى 8 العظمى 21
رأس سدرالصغرى 11 العظمى 21
أبوسمبلالصغرى 11 العظمى 23
وسط الدلتاالصغرى 11 العظمى 23
أسيوطالصغرى 8 العظمى 22
سوهاجالصغرى 8 العظمى 22
الأقصرالصغرى 10 العظمى 25
أسوانالصغرى 11 العظمى 26
شلاتينالصغرى 14 العظمى 25
حلايبالصغرى 15 العظمى 23
الوادي الجديدالصغرى 11 العظمى 23
قناالصغرى 10 العظمى 23
نويبعالصغرى 11 العظمى 21
السلومالصغرى 8 العظمى 18.
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>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3/2/2016 بجميع محافظات مصر