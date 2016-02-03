5 مواقف محرجة تواجهينها عند إعطاء طفلك الدواء

إعطاء الدواء لطفلك المريض يعرضك لمعاناة مع الطفل، ويطرح أمامك تساؤلات بسبب عدة أخطاء أو مواقف قد تمرين بها، وتضطرين للاتصال بالطبيب أو الصيدلي للسؤال عنها، ولكن الدكتور منتصر الفرا أخصائي طب الأطفال يقدم لك أهم المواقف التي قد تتعرضين لها عند إعطاء طفلك الدواء، وكيف تتصرفين لو وقعت في إحداها كالتالي:

1 _الموقف الأول: عندما يشعر طفلك بالغثيان ويتقيأ فور قيامك بتوفير المضاد الحيوي له.

ما العمل؟ يمكنك تقديم جرعة ثانية. ولكن قبل تقديم الدواء له ثانية، حاولي تخيل الأسباب التي جعلت طفلك يلفظه؛ حتى لا يحدث ذلك ثانية. فإذا حدث أن قام طفلك بالتقيؤ في المرة المقبلة، عندما تقدمين له الدواء للمرة الثانية اتصلي بالطبيب، واطلبي منه أن يغير المضاد الحيوي.

2_ الموقف الثاني: تقدمين لطفلك دواءه وتتأكدين بعد بضع دقائق أنك أخطأت بالنسبة لكمية الجرعة.

ما العمل؟ قدمي له جرعة كافية؛ لتعويض النقص في الجرعة التي قدمتها له. ونظراً لأن الدواء الذي يوصف لطفلك يعتمد على وزن جسمه فإن تقديم كمية ضئيلة جداً يمكن أن يتسبب في تغير مهم بالنسبة لفعالية الدواء

الموقف الثالث: يظهر طفح على بشرة طفلك بعد تقديم الدواء له.

3_ما العمل؟ توقفي مباشرة عن تقديمه، فعلى الرغم من أن الطفح مسألة لا تسبب أي أذى بشكل عام، لكن الأفضل الاتصال بالطبيب إذا لاحظت بعض الاضطرابات في جهاز التنفس، أو بدت على طفلك دلائل الدوخة أو الضيق. ويمكن أن تمثل تلك الحالة أعراضاً جانبية للدواء، وليست حساسية ويفضل مراجعة طبيب الأطفال الذي سيقوم بفحص الطفل؛ للتأكد من الأسباب التي أدت إلى ظهور الطفح، وقد يقوم الطبيب بوصف دواء مختلف.

4_ الموقف الرابع: تقدمين لطفلك الدواء قبل أن يأوي إلى الفراش، ومن ثم تتأكدين من أن المعلومات على علبة الدواء تنبه إلى إعطاء الدواء مع الطعام.

ما العمل؟ على الرغم من أن العادة جرت إعطاء الدواء أثناء تناول طفلك للطعام إلا أن التصرف على هذه الصورة مرة واحدة، ليس بالأمر المهم كثيراً، ولكن تذكري أن تمنحي طفلك القليل من الطعام بعد الجرعة الدوائية؛ لأن تناول الطفل جرعات دون تناول طعام يتسبب في حدوث اضطرابات في المعدة وإلحاق أضرار في أنسجتها.

الموقف الخامس: نسيت إعطاء طفلك جرعة الدواء المقررة.

5_ ما العمل: لا تجزعي، كل ما عليك القيام به الآن هو أن تقدمي له جرعة الدواء في أقرب وقت ممكن، ومن ثم واصلي تقديم الدواء بانتظام، ولكن تجنبي تقديم جرعتين معاً لطفلك في وقت واحد، وفي ظنك أنك تقومين بتعويض طفلك عن الجرعة المنسية، وقبل القيام بذلك عليك استشارة الصيدلي في الجوار عن أسلوب التعامل مع الجرعة المنسية.