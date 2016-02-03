طرق طريفة لمعرفة جنس المولود!

ولد أم بنت؟ إن كنت لا تريدين معرفة جنس مولودك والتأكد عن طريق فحص السونار، اليك هذه الطرق الطريفة والتي تقول بعض الحوامل أنها خرافات والبعض الآخر يقسمن بمصداقيتها. صحيحة كانت أم خرافة فبإمكانك تجربتها للاستمتاع بتوقعاتك مع الصديقات والقريبات وتدوين الإجابة ومقارنتها بعد ولادتك:

- الغثيان: يقال أن الغثيان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يدل على الحمل ببنت أما إن بدأ الغثيان في مرحلة متأخرة من الحمل فيعني أنك حامل بولد. هنالك أيضا من تقول إن الحمل بولد يجعلك تشعرين بالغثيان في فترة الصباح أما الحمل ببنت فالغثيان يكون بفترة المساء.

- الخاتم: اربطي خاتم في شريط وامسكي بطرف الشريط اعلى بطنك وأنت مستلقية واتركي الخاتم يتأرجح. إن كانت حركة الخاتم بشكل جانبي أي من جانب لآخر فانت حامل بولد أما إن كانت حركة دائرية فالحمل يكون ببنت.

- اليد: إن سألتك صديقتك بان ترينها يدك، ومددت يدك وكانت راحة الكف إلى الأسفل فيعني الحمل بولد أما إن كانت إلى الأعلى فيعني بنت.

- المفتاح: من الطرق الطريفة وهي أن يوضع مفتاح ويطلب منك أن تمسكيه، فان مسكته من الجزء الأعلى أي الجزء المستدير فهذا يعني أنك حامل بولد، أما إن مسكته من القسم الأسفل الرفيع فيعني بنت. في حين إمساكك من النص فيعني أنك حامل بتوأم.

- حجم الثدي: إن كان حجم ثديك الأيمن يبدو أكبر من الثدي الأيسر فهذا يعني إن الحمل بولد والعكس يكون ببنت.

- حلو أم مالح: إن كنت منجذبة أكثر للطعام الحلو فانت حامل ببنت، أما الموالح فتعني أنك حامل بولد.

- شكل البطن: إن كان شكل بطنك منخفضا ومتجها نحو الأمام فيقال إنك حامل بولد، أما إذا كانت بطنك مرتفعة وممتدة على الجانبين فهذا يعني أنك حامل ببنت.

- رائحة الثوم: تناولي فصا من الثوم، إن وجدت رائحة تنبعث من مسامك فيقال إن جنينك ذكر، أما إن لم تفح أية رائحة من جلدك فانت حامل بأنثى.

- حركة الجنين: البعض يقول أن حركة الجنين المستمرة يعني ولد، أما الجنين الهادئ فيعني بنت.

- مظهرك: إن تألقت بشرتك ولمع شعرك فانت حامل بولد ويقال إن شحبت وبهت شعرك فهذا يعني بنت فالاعتقاد أن البنت تسرق جمال أمها.

- الشعر في ساقيك: إن كان الشعر ينمو بطريقة سريعة فانت حامل بولد أما إذا قل وبطأ فانت حامل ببنت.