المعارضة السورية: محادثات جنيف تدور فى حلقة مفرغة

>أعلن المتحدث باسم المعارضة السورية منذر ماخوس إنه ليس هناك أى تقدم فى مسار المفاوضات الجارية فى جنيف بشأن الأزمة السورية الراهنة.

وقال ماخوس فى تصريح خاص لقناة العربية الاخبارية اوردته صباح اليوم الأربعاء من جنيف، إن المبعوث الدولى لحل الأزمة السورية دى ميستورا قال إن المفاوضات بشأن حل الازمة السورية تدور فى حلقة مفرغة.

وأضاف ماخوس أن المعارضة كانت تتوقع أن تكون هناك ضغوط على النظام السورى من قبل الدول الحليفة له، لكن بالمقابل الضغوط نحن حصلنا عليها البارحة واليوم، من خلال العمليات غير المسبوقة من القصف الروسى وسياسة الأرض المحروقة، ربما تكون هناك نوايا لتعطيل العملية السياسية.

يأتى هذا فى وقت اعتبر فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أن المحادثات السورية المنعقدة فى جنيف تمثل آخر أمل، وإن الانهيار الكامل لها أمر محتمل، لكنه اعتبر أنه يتعين فعل كل ما يمكن لإنقاذ المحادثات.

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