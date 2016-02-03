سيف بن زايد يوجه برفع نسبة استخدام الخدمات الذكية

أزاح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس، الستار عن لوحة تصنيف 5 نجوم في مركز خدمة المتعاملين في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، والتي حصلت عليها وفق نتائج نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات المعتمد في تقييم مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية.

ووجه سموه إدارة خدمة المتعاملين بالوزارة على الإسراع بتحقيق رؤية الحكومة برفع نسبة استخدام المتعاملين للخدمات الذكية، ومستوى رضاهم عنها إلى 80% قبل حلول عام 2018، وفق الموعد الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

سعادة المتعامل

وأكد سموه، خلال جولة في مركز خدمة المتعاملين في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، على ضرورة إنجاز جميع المعاملات بسرعة وكفاءة ويسر، ما يحقق السعادة للمتعامل، ويجعل تجربته متميزة وناجحة تفوق تطلعاته، ويلبي توجهات وزارة الداخلية وحكومة الإمارات في هذا المجال ويدعم جهودها في السعي لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والتحول الكامل إلى الحكومة الذكية.

وتبادل سموه الحديث مع العاملين حول آليات إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات، واستفسر سموه من المتعاملين عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات، فيما استمع إلى إيجاز من العميد محمد معيوف الكتبي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي، عن الخدمات التي يقدمها المركز وسرعة إنجاز معاملات المراجعين للحصول على الخدمة بأقل وقت وجهد.

ويقدم مركز خدمة المتعاملين في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، حزمة من الخدمات الحكومية، وقد أنجز ما مجموعه 383 ألفاً و528 معاملة خلال العام الماضي بيسر وسهولة، على نحو زاد من مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات التي يتم تقديمها عبر قنوات متنوعة وفق استراتيجية وزارة الداخلية، وضمن نطاق رؤية حكومة الإمارات في التسهيل على الجمهور وإيصال الخدمات إليهم.

ويعد هذا الإنجاز المتمثل بالحصول على التصنيف المتميز، نتاجاً لتوفير القيادة مختلف أشكال الدعم والمحفزات لتطوير الخدمات للجمهور، وترجمة لمشروع تصنيف مراكز خدمة المتعاملين حسب نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2011..

والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، ورفعها إلى المستويات العالمية. حضر إزاحة الستار عن اللوحة اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية..

واللواء محمد العوضي المنهالي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام للوزارة، والعميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري، والعقيد مبارك بن محيروم مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في الوزارة.

أرقى الخدمات

ووصف العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إحراز مركز خدمات المتعاملين في إدارة ترخيص الآليات والسائقين تصنيف 5 نجوم، وفق «نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات»، بالتميز في توفير أرقى الخدمات والأريحية للمتعاملين،..

وعزا هذا الإنجاز إلى الدعم الذي تحظى به القطاعات الشرطية من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بتوفير جميع محفزات تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، لتكون الإمارات المكان الأكثر أماناً وتطوراً على المستوى العالمي.

من جهته، أوضح العميد محمد معيوف الكتبي، أن حصول مركز خدمات المتعاملين على تصنيف 5 نجوم تم تحقيقه نتيجة لتطبيق أفضل الممارسات في توفير الخدمات للمتعاملين، تجسيداً لرؤية الإمارات 2021. وذكر أن عمل الإدارة يتم بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى القيام بعملية تقييم منهجية وشاملة وفق رؤية برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة: «تقديم خدمات متميزة بمستوى سبع نجوم» لمستوى الخدمات المقدمة وفق عدة معايير، وصولاً إلى هذا المنجز.