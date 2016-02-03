وفاة شاب مواطن بحادث تصادم 4 مركبات في رأس الخيمة

وقع مساء أمس حادث تصادم بين (4) مركبات على شارع مسافي الفجيرة راح ضحيته شاب مواطن (ر.م.ا)(20) سنة و إصابة (3) آخرين منهم شاب مواطن و اثنان من الجنسية الآسيوية وجميع إصاباتهم بسيطة.

وتعود تفاصيل الحادث كما صرح بها العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المروروالدوريات بشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم قوي على الشارع (مسافي – الفجيرة)، وعلى الفور تحركت فرق الاسعاف والإنقاذ وسيارات الشرطة لمكان الحادث، حيث تبين اصطدام مركبة كان يقودها الشاب (ع.أ.ا) مواطن (20) سنة، وبرفقته صديقة المتوفي (ر.م.ا)(20) سنة، حيث كان يحاول التجاوز في شارع ذي تجاهين متقابلين.

وأثناء ذلك تفاجأ بقدوم مركبة باتجاهه وفي مسارها الصحيح كان يقودها الشاب المواطن (ع.خ.ا)، ولكنه حاول تجنب الاصطدام بها إلا أنه لم يتمكن من ذلك واصطدم بها، لتنحرف بعد ذلك مركبته و تلتف بشكل دائري وتصطدم مرة أخرى بشاحنتين (صهريج للمياه) وتتوقف بعد ذلك، و نتج عنه وفاة الشاب المرافق له، وإصابة سائق المركبة المتجاوزة، و إصابة سائق المركبة الأخرى، وأيضاً إصابة سائقي صهريج المياه، ولكن ولله الحمد جميع إصاباتهم بسيطة.

وقد تقدم العقيد علي العلكيم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهل المتوفي داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و أن يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان، كما ناشد مدير إدارة المرور والدوريات كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بأنظمة و قواعد المرور، و عدم الانشغال بغير الطريق، وتوخي الحيطة و الحذر أثناء التجاوز وفي الأماكن المسموح بها التجاوز فقط، متمنياً السلامة للجميع.

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