المرور تطالب المواطنين إضاءة الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة أثناء الشبورة

شددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين مجدداً بإتباع تعليمات المرور، وعدم تجاوز السرعة المقررة أثناء القيادة خاصة أثناء الشبورة للحد من حوادث الطرق، مع ضرورة إضاءة الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة حتى تجاوز منطقة الشبورة .

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور فى حالة وجود الشبورة على الطرق حفاظاً على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات التى قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 24021233/02 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة.. وكذا رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية، والإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص.