مديرية الأوقاف بسوهاج : اليوم بدء اختبارات مسابقة القراءة الحرة للدعاة

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إن المديرية تبدأ اليوم الأربعاء اختبارات مسابقة القراءة الحرة للدعاة بالمديرية، مشيرا إلى ان الاختبار سيكون فى 3 وهم "موسوعة الحضارة الاسلامية مفاهيم يجب أن تصحح فقه الصيام والحج"، والفرع الثانى "موسوعة الأخلاق الاسلامية مفاهيم يجب أن تصحح فقه الصيام والحج"، والفرع الثالث "موسوعة الدراسات القرانية مفاهيم يجب أن تصحح فقه الصيام والحج"، ويكون الامتحان الشفوى بديوان عام الوزارة لمن حصل على 75% فأكثر فى الامتحان التحريرى فى مواعيد يحدده القطاع الدينى بالوزارة.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بأوقاف سوهاج أنه ستبدأ اليوم أيضا اختبارات خطباء المكافأة من خريجى الأزهر الشريف وأن الاختبارات تشمل الامتحان فى القران الكريم والمواد الشرعية والخطابة مشيرا إلى ان المتقدمين الذين يجتازون الاختبار التمهيدى بالمديرية سيتم تصعيدهم إلى الاختبار النهائى بوزارة الأوقاف وعددهم 350 متقدما من خريجى الأزهر