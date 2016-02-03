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للأمهات.. ما هو مرض تشتت الانتباه عند الأطفال وإزاى تتعاملى معاه؟

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للأمهات.. ما هو مرض تشتت الانتباه عند الأطفال وإزاى تتعاملى معاه؟ للأمهات.. ما هو مرض تشتت الانتباه عند الأطفال وإزاى تتعاملى معاه؟
تشتت الانتباه اضطراب سلوكى يصيب الأطفال فى سن مبكرة نتيجة لخلل عضوى فى المخ يؤدى إلى اضطراب فى النواحى السلوكية والنفسية والاجتماعية للأطفال وينتج عن ذلك الكثير من المشاكل.
>ويوضح الدكتور محمد أحمد جمال أبو العزايم، استشارى الطب النفسى لـ"اليوم السابع"، أن الأطفال المصابون بتشتت الانتباه يعانون من 3 مشكلات رئيسية هى:
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1- ضعف الانتباه ويتمثل فى :
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• صعوبة دوام الانتباه والتركيز حيث يبدو الطفل غالباً كأنه لا يستمع لمن يتحدث إليه.
>• لا يتبع التعليمات أو يكمل مهامه.
>• يواجه صعوبة فى تنظيم المهام والنشاطات.
>• يكره المهام التى تتطلب الجهد العقلى المتواصل.
>• يفقد أغراضه المهمة بشكل متكرر.
>• لا يهتم غالبًا بالتفاصيل وسهل التشتت وكثير النسيان.

2- فرط الحركة:
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• الطفل يتملل وغير مستقر فى مكانه.
>• لديه صعوبة فى الجلوس فيترك كرسيه خلال الحصة ويبدو كثير الحركة.
>• يعانى من الصعوبة فى اللعب بهدوء.
>• يتكلم بشكل مفرط.
>• دائمًا جاهز للحركة أو كثير الاندفاع.
>• غالبًا ما ينطلق يركض ويقفز ويتسلق الأشياء.

3- الاندفاع:
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• يتصرف ويتحدث غالبًا دون تفكير.
>• قد يندفع نحو الشارع دون أن ينظر للسيارات القادمة.
>• يتسرع فى الإجابات قبل اكتمال الأسئلة.
>• يقاطع الآخرين أو يتكلم فيما يتكلمون.
>• يعانى من صعوبة فى انتظار دوره.
>• قليل الصبر.

كيفية تعامل الأم مع ابنها المصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ؟
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وأوضح أبو العزايم أنه يوجد نوعان من العلاج للطفل الذى يعانى من هذه الحالة - علاج نفسى/سلوكى: من خلال برامج سلوكية تهدف إلى زيادة السلوكيات الإيجابية وتقليل السلوكيات السلبية وتنمية المهارات الحياتية المختلفة للطفل.

وبالإضافة إلى برامج الإرشاد الأسرى لتحسين مهارات الوالدين فى التعامل مع الطفل وحل المشكلات داخل الأسرة، وعلاج دوائى من خلال الادوية المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو فعالة وآمنة، وأثبتت الدراسات فاعليتها فى تخفيف الأعراض بشكل كبير لديهم وتحسين حياتهم بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب نفسى مختص ونظرًا لأن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حالة مزمنة فالعلاج يعطى لعدة سنوات حتى ينمو الجهاز العصبى للأطفال.

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