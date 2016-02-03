تحقيقات "السكك الحديدية" بحادث العياط تدين سائق القطار لتجاوزه السرعة

استمعت اللجنة الفنية بالسكك الحديدية المشكلة برئاسة رئيس قطاع السلامة والمخاطر، للتحقيق فى حادث تصادم مزلقان مركز البليدة بمركز العياط، إلى أقوال سائق القطار رقم 978 الذى تصادم مع السيارة النقل أثناء عبورها المزلقان، ومراقبى أبراج محطات مزغونة وكفر عمار والبليدة والعياط ومدراء المناطق بقطاعى المسافات الطويلة والبنية الاساسية.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة انتهت فى تحقيقاتها إلى إدانة سائق القطار بسبب تجاوزه السرعة والسيمافورات وعدم الوقوف فى محطات مزغونة والبليدة بعد فصله جزرة الهواء بجهاز التحكم الآلى بجرار القطارات الذى يمنعه من تجاوز السيمافورات، مما أدى إلى التصادم الذى نتج عنه وفاة وإصابة 9 مواطنين .

تجديد حبس عامل المزلقان المتسبب فى حادث قطار العياط