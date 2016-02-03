"التمويل العقارى": رفض 2000 فائز بوحدات محدودى الدخل بسبب "البيانات"

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم إرسال 8 آلاف اسم من الفائزين بوحدات مدينة 6 أكتوبر لشركات الاستعلام، للتأكد من صحة البيانات والأوراق التى تقدموا بها للوزارة خلال فترة الحجز.

وقالت مى عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، إن تقارير الاستعلام رفضت نحو 2000 من الفائزين بسبب عدم دقة وصحة المعلومات المتعلقة بالدخل الشهرى أو عنوان الإقامة.

وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم إضافة 9200 اسم من الفائزين بالوحدات على السيستم الخاص بالصندوق، تمهيدا لإصدار شيكات الدعم الخاصة بها، مشيرا إلى أن الصندوق تلقى تقارير الاستعلام عن 5650 اسم، تم رفض حوالى 2000 منهم.

وفيما يتعلق بمدينة القاهرة الجديدة، أشارت مى عبد الحميد، إلى أنه تم إرسال 350 من الفائزين لشركات الاستعلام، والصندوق تلقى تقارير ها عن 150 اسما.

كان "اليوم السابع"، قد حصل على أسماء الفائزين بوحدات محدودى الدخل فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والتى تقدم لها نحو 160 ألف مواطن على حوالى 14900 وحدة سكنية بمساحة 90 متر.

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