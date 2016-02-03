أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

15 مليون مريض بفيروس سى مهددون بالإصابة بسرطان الكبد

Google+ Print
15 مليون مريض بفيروس سى مهددون بالإصابة بسرطان الكبد 15 مليون مريض بفيروس سى مهددون بالإصابة بسرطان الكبد
سرطان الكبد من أخطر أنواع الأورام التى يمكن أن يتعرض لها الإنسان، يوضح استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان أن الإصابة بالسرطان تحدث نتيجة ما يعرف بالموت المبرمج لخلايا الجسم، فهناك دورة حياة محددة لخلية الإنسان وفى حالة تعرض تلك الخلايا لخلل بتلك الدورة تقع الإصابة بالأورام السرطانية.

أما عن مرضى سرطان الكبد فى ، فيؤكد دكتور ياسر صلاح أستاذ الأورام بقصر العينى أن الإصابة بفيروس (سى) هو السبب الرئيسى للتعرض لأورام الكبد، ولما كانت مصر تحتل النسبة الأعلى لمرضى فيروس سى فهى بالطبع تحتل نسبة عالية لأورام الكبد الخبيثة.
>يضيف أن السبب وراء ارتفاع نسبة المصابين بسرطان الكبد فى مصر يرجع بالطبع لارتفاع أعداد مرضى فيروس سى والذى يعد بمثابة البوابة المختصرة للإصابة بالأورام، فالتهاب الكبد الفيروسى هو المرحلة الأولى لأورام الكبد، وحال عدم السيطرة على انتشار الفيروس، تكون الإصابة بأورام الكبد أمرًا حتميًا.

فيما يؤكد الدكتور محمد أنور سليمان أنه من المحتمل أن تنخفض نسبة مرضى سرطان الكبد فى مصر، والفضل يرجع للعلاجات الجديدة لفيروس سى والتى تحمل نتائج مبشرة للقضاء على الفيروس بنهاية عام 2016 الأمر وعليه سيتم القضاء على أهم مسببات أورام الكبد فى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر