15 مليون مريض بفيروس سى مهددون بالإصابة بسرطان الكبد

سرطان الكبد من أخطر أنواع الأورام التى يمكن أن يتعرض لها الإنسان، يوضح استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان أن الإصابة بالسرطان تحدث نتيجة ما يعرف بالموت المبرمج لخلايا الجسم، فهناك دورة حياة محددة لخلية الإنسان وفى حالة تعرض تلك الخلايا لخلل بتلك الدورة تقع الإصابة بالأورام السرطانية.

أما عن مرضى سرطان الكبد فى مصر، فيؤكد دكتور ياسر صلاح أستاذ الأورام بقصر العينى أن الإصابة بفيروس (سى) هو السبب الرئيسى للتعرض لأورام الكبد، ولما كانت مصر تحتل النسبة الأعلى لمرضى فيروس سى فهى بالطبع تحتل نسبة عالية لأورام الكبد الخبيثة.

>يضيف أن السبب وراء ارتفاع نسبة المصابين بسرطان الكبد فى مصر يرجع بالطبع لارتفاع أعداد مرضى فيروس سى والذى يعد بمثابة البوابة المختصرة للإصابة بالأورام، فالتهاب الكبد الفيروسى هو المرحلة الأولى لأورام الكبد، وحال عدم السيطرة على انتشار الفيروس، تكون الإصابة بأورام الكبد أمرًا حتميًا.

فيما يؤكد الدكتور محمد أنور سليمان أنه من المحتمل أن تنخفض نسبة مرضى سرطان الكبد فى مصر، والفضل يرجع للعلاجات الجديدة لفيروس سى والتى تحمل نتائج مبشرة للقضاء على الفيروس بنهاية عام 2016 الأمر وعليه سيتم القضاء على أهم مسببات أورام الكبد فى مصر.