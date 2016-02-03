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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يراجع نتائج الـ50 جلسة

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يراجع نتائج الـ50 جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يراجع نتائج الـ50 جلسة

    عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أول من أمس في قصر اليمامة بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي خصص لمراجعة الأعمال والقرارات التي اتخذها المجلس خلال جلساته التي عقدها في عامه الأول والبالغة خمسين جلسة وتقويمها في ضوء الاختصاصات والمهمات المستندة إلى المجلس نظاماً.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من مكتب إدارة المشروعات عما تم تنفيذه من تلك القرارات والتوصيات والجهات المتأخرة في تنفيذ المهمات الموكلة إليها، وقد اتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.

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