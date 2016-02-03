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ما هي مفاجأة هيفاء وهبي الجديدة؟

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الثلاثاء 02-02-2016 18:22

نشرت النجمة الجماهيرية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور لها، بدت وكأنها تعود إلى جلسة تصوير وعلقت تحتها" قريباً.. تصبحون على خير".


وكانت هيفاء قد أمضت بالأمس يوماً مزدحماً بالعمل، حيث نشرت منذ الصباح الباكر وحتى آخر الليل، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تظهرها في أماكن و"لوكات" مختلفة.


يشار إلى أن هيفاء وهبي عادت إلى بيروت قبل عدة أيام من باريس التي شهدت مصالحتها مع الفنانة هيفاء وهبي، تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة.

 

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