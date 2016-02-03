سيلفي Kim Kardashian و Amber Rose يربك مواقع التواصل

لطالما كانت العلاقة بين Kim Kardashian ، البالغة من العمر 35 عاماً، وحبيبة زوجها السابقة Amber Rose، البالغة من العمر 32 عاماً، علاقة حقد وكراهية خصوصاً بعد تهديد Amber بفضح أمور شخصية عن Kanye West كما أسرار عائلة Kardashians بأكملها.



لكن هذه العلاقة المتوترة ذهبت مع الماضي، إذ فاجئت Kim متتبعيها اليوم بنشر صورة ودّية تجمعها بـ Amber على إنستقرام، مما يدل على أن الماضي قد مضى وأن علاقة جديدة ستسود، ربما لعدم توسّع دائرة الفضائح بين زوج Kim وحبيبته السابقة التي وصلت الى فضح أسرار حميمة.



نشرت كل من النجمتين الصورة نفسها وعلقت نجمة تلفزيون الواقع على الصورة معبّرة عن أنهما وسط جلسة ودّية قائلة:

"الشاي لأيّ أحد" .



أما Amber Rose فعلقت على جلسة الشاي بصورة لكيرمت الضفدع يشرب الشاي أيضاً.

في الصورة، بدت كل من النجمتين قريبتين من بعضها البعض، وقد تسبّبت الصورة ضجة وإرباك كبيرين في مواقع التواصل الاجتماعية، إذ أن المتابعين لم ينسوا بعد تغريدات Amber Rose الأخيرة بفضح أسرار غرفة النوم الخاصة بينها وبين Kanye West.



وتأتي هذه الصورة بين النجمتين لوضع حدّ لتبادل التغريدات المضرّة للفريقين ، خصوصاً بعد أن قرّر مغني الراب تقديم إعتذار غير مباشر يوم الجمعة عبر تويتر لحبيبته السابقة Amber Rose وإبنها من زوجها السابق Wiz Khalifa، سيباستيان لخوضهما في حرب تغريدات طالت كرامة Rose، ما لبث أن حذفها من حسابه الخاص على تويتر.

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