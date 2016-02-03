سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

احتفلت النجمة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد شقيقها اشرف فواخرجي حيث نشرت صورة تجمعها بشقيقها على حسابها على انستغرام وعلقت قائلة : " أشرف…كل سنة وأنت سالم يا رفيق الروح…وكل سنة وأنت أنجح وأهم إنسان… وأحن أب وخال وأخ بالدنيا… إلهي يحميك " . بينما هنأته على حسابها على فيسبوك ونشرت صورة له وهو طفل صغير وعلقت : " توأم الروح ... اشرف ... كل سنة وأنت متل ما أنت ... و أحسن ... ( إذا في أحسن ) " . يشار إلى أن سلاف تستعد لتصوير دور البطولة في مسلسل " احمر " للمخرج جود سعيد برفقة النجم عباس النوري و ديمة قندلفت و رفيق علي احمد .