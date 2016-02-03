ضجة في تونس بعد الإعلان عن مشاركة الطفلة نور قمر في حفل مع صابر الرباعي في يوم الحب

ما أن انتشر خبر مشاركة الطفلة نور قمر المشتركة في برنامج "ذا فويس كيدز" مع النجم صابر الرباعي في حفل بمناسبة يوم14 فبراير الذي يصادف الاحتفال بيوم الحب حتى ارتفعت أصوات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي معارضة ومستنكرة ومنددة باعتبار أن نور هي طفلة لم تتجاوز الـ12 سنة من عمرها.

وبسرعة البرق، قامت ضجة مستنكرة تشريك طفلة في حفل للكبار وهو حفل خاص في فندق" المرادي" بالقنطاوي قرب مدينة سوسة (140 كلم جنوب تونس العاصمة)، وارتفعت أصوات من المجتمع المدني تقول إنه من غير المعقول إقحام طفلة لم تتجاوز الـ12 من عمرها في مثل هذه الأجواء الليليّة والسهرات التّي توزّع فيها المشروبات الكحوليّة واستغلال شهرتها التي اكتسبتها بعد مشاركتها في برنامج "ذا فويس" للأطفال لجلب الناس للحفل وبالتالي كسب المال.

ووصل الأمر إلى حد إعلان أحد المحامين المشهورين وهو شرف الدين القلّيل وهو وجه معروف إعلامياً على حسابه الشخصي في" الفيس بوك" عزمه رفع دعوى قضائية بحق منظمي الحفل بدعوى استغلال الطفولة من أجل ربح المال. وكتب تدوينة ندّد فيها بمن يسعون إلى استغلال الطفولة من أجل الربح المادي.

كما أعلن حقوقيّون اعتزامهم رفع المسألة إلى وزارة المرأة والأسرة والطفولة إن لم تتراجع الجهة المنظمة للحفل عن تشريك الطفلة نور قمر بالحفل.

وأمام هذه الضجة الكبيرة والجدل الواسع اضطرت شركة الإنتاج الفني "بودينار" المنظمة للحفل التراجع عن قرار تشريك الطفلة وقالت السكرتيرة العاملة في الشركة إنه لم يكن في النية تشريك الطفلة نور في الحفل للغناء. ولكن كانت هناك نية فقط لتكريمها. ولكن الحقيقة أن "الأفيش" الموزع للإعلان للحفل يشير بوضوح إلى مشاركة الطفلة في الحفل للغناء وأمام فورة المجتمع المدني لحماية هذه الطفلة قالت عائلتها إن منظمي الحفل غالطوهم وإن ابنتهم لن تشارك في الحفل المذكور .

وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً وضجة غير مسبوقة في وقت وجيز علماً وأن عديد البرامج التلفزيونية تسابقت لاستضافة الطفلة نور بعد ظهورها في برنامج "ذا فويس كيدز" .

وكانت ربح أم نور قمر قالت في حديث لـ"سيدتي" سينشر لاحقاً إنها حريصة كل الحرص على مسألة متابعة ابنتها لدراستها وعدم حرق المراحل وصيانة طفولة قمر من كل ما يمكن أن يسبب لها اضطراباً.

والجدير بالذكر ان بعض الاصوات في مواقع الكترونية تونسيةعلى غرار موقع "باب نات" قد لامت ايضا على النجم صابر الرباعي لقبوله تشريك هذه الطفلة معه في نفس الحفل.