تيم حسن ونادين نجيم يصوران "نص يوم" وسط تكتّم شديد

باشر المخرج سامر البرقاوي، تصوير مسلسل "نص يوم" الذي يجمع بين تيم حسن ونادين نسيب نجيم، أمس الإثنين وسط تكتّم شديد، للحفاظ على سرية العمل.

الشركة المنتجة للعمل "الصباح للإعلام"، طلبت من جميع الممثلين المشاركين، عدم نشر أي تفاصيل أو صور من من كواليس التصوير، وخاصة نادين وتيم، للحفاظ على "لوكات" التي سيطلون فيها، لكي تظلّ مفاجأة للجمهور عند عرض المسلسل في رمضان 2016.

يشار إلى أن تيم حسن ونادين نسيب نجيم، حققا نجاحاً كبيراً خلال مشاركتهما رمضان 2015 في مسلسل "تشيللو"، مما دفع شركة "الصبّاح للإعلام" لجمعهما مجدداً في مسلسل "نص يوم"، فهل يحققا في جديدهما نجاحاً مماثلاً للنجاح الذي حققاه في مسلسل "تشيللو"، أم أن ثنائيتهما المقبلة، ستكون أقل وهجاً وشبيهة بثنائية عابد فهد وسيرين عبد النور اللذان لم يتمكنا من خلال مسلسل "24 قيراط" الذي عرض في رمضان 2015 أن يتألقا كـ"كوبل" كتألقهما في مسلسل "لعبة الموت"؟.

من ناحية أخرى، تطل الفنانة نادين نسيب نجيم في مسلسل "سمرا" الذي يجمعها بالنجم المصري أحمد فهمي، وهو من إخراج "شركة الصبّاح للإعلام".

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