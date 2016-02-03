لمى الحكيم توثق جرائم المتشددين في فيلم

تتابع الفنانة السورية لمى الحكيم تصوير احد أدوار البطولة في مسلسل " بلا غمد " سيناريو وحوار عثمان جحى و مؤيد النابلسي و إخراج فهد ميري و إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي .



وتؤدي لمى في المسلسل الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المبارك القادم شخصية سكارليت وعنها قالت في حديث لـ " سيدتي نت " : سكارليت صحفية تفجع بوفاة خطيبها على أيدي الجماعات المسلحة فتقرر الانتقام له لكن الانتقام سيكون على طريقتها.. فتقرر إنجاز فيلم عن أفعال المتطرفين حيث تتسلل إلى هناك لتقوم بما تخطط له ضمن سلسلة من الأحداث التي تواكب الخط الدرامي الرئيسي للشخصية .



يشار إلى أن لمى انتهت مؤخراً من تصوير فيلم " رجل وثلاثة أيام " مع المخرج جود سعيد .

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