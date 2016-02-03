باسم فغالي لـ"سيدتي نت": ليس لديّ شقيق ووالدي مسلم وتزوّج 3 مرّات

بعد إنتشار أخبار تؤكد وجود خلافات بين باسم فغالي ووالدته قبل رحيلها سرّعت في وفاتها، قام باسم قبل أربعة أيام، بنشر صور لجثمانها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" و"فيس بوك"، بدت فيها وهي مسجّاة داخل التابوت في الكنيسة.

باسم لم يتمكن من حضور جنازتها بسبب إرتباطه كما قال في حفل في دبي، وربما هو من خلال نشر صورها أن يبدّد كل الأخبار التي طالته والتي أساءت إليه، إلا أنّ ردّ فعل المتابعين جاء مستنكراً لانتهاك حرمة الموت بهذه الطريقة.

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في دردشة هاتفيّة مع "سيدتي نت"، تحدّث باسم عن السبب الذي جعله ينشر صور لجثمان والدته في الكنيسة قائلاً " pardon بالدفن شو بيحطوا...مابيحطوا صورة الميت!".

ولأن للميت حرمته وهو قام بنشر صور جثمان والدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجاب باسم"عندما يموت الـ "ستار" كلنا نترحم عليه. هل نترحم عليه في الكنيسة فقط! نحن في عصر الميديا".

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وعما إذا كان يريد من خلال نشر الصور، الردّ على الاتهامات التي طالته، خصوصاً تلك التي أشارت إلى وجود خلافات بينه وبين والدته وتسببت بموتها، أجاب مستهجناً "أجل كان يوجد خلاف بيني وبين أمي.."إيه راحت بنت 14".. وصلتها على مثواها الأخير".

ولأن هذا الكلام ذُكر في الإعلام، علّق باسم "مين ذَكَر.. ليش بعد في حدا ذَكَر؟ انقرضوا وما بقى في ولا ذَكَر".

وعن السبب الذي جعل محامي شقيقه يقول إنه السبب في الإستعجال بوفاة والدته، ردّ باسم" أي محامي! أنا ما عندي خيّ. عندي إختين ووالدي تزوج 3 مرات.. "بيي شيعي".

يذكر أن لباسم شقيق وشقيقة وإنكاره لشقيقه يأتي في معرض التشكيك في رجولته ما يؤكد المشاكل بينهما.

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