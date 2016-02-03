رواد "فيس بوك" يتداولون صورة أبو الليف بالمستشفى ويطالبون بالدعاء له

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للمطرب نادر أبو الليف داخل المستشفى، مطالبين محبيه الدعاء له، خاصة بعد تدهور حالته الصحية وعدم موافقة الأطباء بمستشفى كوم الشقافة بالإسكندرية على خروجه من العناية المركزة ونقله إلى القاهرة حسبما طالب نقيب الموسيقيين هانى شاكر، وذلك لخطورة حالته الصحية.

ويعانى أبو الليف من نقص حاد في الأكسجين بالدم، ما استلزم دخوله العناية المركزة.

ويذكر ان نقيب الموسيقين هانى شاكر يتابع الحالة الصحية لأبو الليف، وسيوفد لجنة من النقابة تسافر صباح اليوم الأربعاء لمتابعة حالته بالإسكندرية، واتخاذ كافة الإجراءات لضمانة توافر كل سبل العلاج للمطرب.

- أبو الليف فى العناية المركزة بالإسكندرية.. ورفض نقله للقاهرة لخطورة حالته

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