تجديد حبس عاطل ومسجل خطر متهمين بالاتجار فى المخدرات بحلوان

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان ، تجديد حبس كل من عاطل ومسجل خطر ، لاتهما فى واقعة الاتجار بالمواد المخدرة المختلفة بمنطقة حلوان ، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

تلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات، معلومات مفادها قيام "م. ه " 25 سنة، عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة متخذا من مسكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويج بضاعته من المواد المخدرة.

>وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.155 كيلو، ومبلغ 1020 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2517 لسنة 2016م جنح حلوان.

كما تم ضبط "ع. ا " 33 سنة (مسجل خطر) ،والسابق اتهامه فى 13 قضايا آخرهم 3439 لسنة 2010م حلوان "مخدرات" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3.70 كيلو، ومبلغ 1800 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

>وبمواجهة النيابة العامة لهما بالمضبوطات انكروا صلتهما بارتكاب الواقعة تمام ، وبناء عليه قررت النيابة حبسهما 4 ايام على ذمة التحقيق .