أبو الليف فى العناية المركزة بالإسكندرية.. ورفض نقله للقاهرة لخطورة حالته

قال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين أن الأطباء بمستشفى كوم الشقافة بالإسكندرية رفضوا تلبية طلب نقيب الموسيقيين هانى شاكر بنقل المطرب نادر أبو الليف إلى للقاهرة لعلاجه بإحدى المستشفيات الكبرى، وذلك بسبب حالته الصحية المتدهوره، حيث يعانى من نقص الأكسجين فى الدم، ما استلزم دخوله العناية المركزة.

وأضاف مرتضى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "نقيب الموسيقين هانى شاكر يتابع حالة أبو الليف الصحية، وأن لجنة من النقابة ستسافر صباح اليوم الأربعاء إلى الإسكندرية لمتابعة حالته الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات لضمانة توافر كل سبل العلاج للمطرب".