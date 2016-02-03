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رمضان صبحى ترند على"تويتر"بعد فسخ خطوبته..ومغردات:"عملية القر تمت بنجاح"

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رمضان صبحى ترند على"تويتر"بعد فسخ خطوبته..ومغردات:"عملية القر تمت بنجاح" رمضان صبحى ترند على"تويتر"بعد فسخ خطوبته..ومغردات:"عملية القر تمت بنجاح"
تصدر هاشتاج "رمضان صبحى" قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى والتدوينات الصغيرة "تويتر"، وذلك عقب الإعلان عن فسخ خطوبته من الفنانة مريم وائل، والتى لم تستمر سوى أسبوعين فقط.

وتباينت ردود أفعال المغردين من خلال الهاشتاج، حيث قالت أمنية: "رمضان صبحى فسخ خطوبته.. يخرب بيت الحسد.. الناس سرها باتع ملحقوش يا عينى.. ربنا يستر على الشيخ"، وقالت نرمين: "رمضان صبحى فسخ خطوبته بعد 15 يوم.. انت لو طالع مصيف هتقعد أكتر من كده".

بينما قالت أمنية برهام: "رمضان صبحى فركش الخطوبة.. تمت عملية القَر بنجاح يا بنات"، فيما قالت ندى: "رمضان صبحى خطب.. رمضان صبحى فسخ الخطوبة.. يخرب بيت سرعتك فى الأداء يا رمضان.. العين صابتك ورب العرش نجاك.. كويس إنها جت فى فشكلة الخطوبة بس.. احمد ربنا".

رمضان صبحى ترند (1)

رمضان صبحى ترند (2)

رمضان صبحى ترند (3)

رمضان صبحى ترند (4)

رمضان صبحى ترند (5)

رمضان صبحى ترند (6)

- رمضان صبحى يفسخ خطوبته بعد 15 يوماً من إعلانها

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مصر 365