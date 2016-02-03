"الزراعة": لجنة بيطرية للسفر إلى السودان لفحص 7200 عجل من "الحمى القلاعية"

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،إنه تم تشكيل لجنة علمية بيطرية للسفر إلى السودان، اليوم الاربعاء،لفحص ومتابعة شحنة العجول الحية البالغة 7200 رأس والتى تم منع دخولها للبلاد بعد الاشتباه فى أعراض للحمى القلاعية لـما يقرب من 15 رأس عجل من الشحنة بمحجر الكادرو السودانى.

وأكد رئيس الحجر البيطرى، لـ"اليوم السابع "، أن هدف اللجنة العلمية البيطرية التأكد من خلو الشحنة من محجر "الكادرو السودانى"البيطرى من فيروس الحمى القلاعية كإجراء احترازى ، وإعطاء التحصينات اللازمة للحيوانات الواردة، وإعادة فحص الرسالة قبل دخولها البلاد، خاصة بعد إعادة حجر الحيوانات مجددا فى المحجر 35 يوما قبل نقلها إلى مصر.

- وزير الزراعة: نستهدف زيادة صادراتنا الزراعية الى 5 مليار جنيه لأوروبا