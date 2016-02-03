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موريتانيا تحتضن أول مؤتمر دولى شامل للشفافية

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موريتانيا تحتضن أول مؤتمر دولى شامل للشفافية موريتانيا تحتضن أول مؤتمر دولى شامل للشفافية

>قال رئيس منظمة الشفافية الدولية البروفسور بيتر إيجين إنه يتم التنظيم غدًا لأول مؤتمر دولى شامل فى نواكشوط، والذى يُعتبر امتدادًا لمؤتمرات سابقة عُقدت سابقا فى برلين وروما.

وأبرز إيجين، فى تصريحات، مساء أمس الثلاثاء، إلى الصحفيين فى نواكشوط، أن موريتانيا نظمت هذا المؤتمر وفقًا للنظم والمعايير الدولية، ويُنتظر أن يشارك فيه مدعوون من عدة دول إفريقية، وممثلون عن دول منها سيشل وإندونيسيا وغيرها، وممثلون لعدد من الممولين الدوليين، وذلك لبحث سبل المساهمة فى هذا البرنامج.

وقال إيجين إنه يود بهذه المناسبة أن يهنئ الرئيس الموريتانى، ووزارة الشئون الاقتصادية والتنمية على التقدم الكبير الذى شهده هذا البرنامج، الذى سيساعد لا محالة قطاع الصيد، ليس فقط فى موريتانيا وإفريقيا، وإنما فى جميع الدول التى لها موارد بحرية وفيرة.
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