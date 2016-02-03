"القومى لحقوق الانسان" يناقش اليوم زيارات السجون و"الاختفاء القسرى"

يعقد المجلس القومى لحقوق الانسان، اجتماعه الشهرى اليوم الأربعاء، بحضور كامل أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات التى تناولها خلال الشهر الماضى، بالإضافة لأجندة الشهر المقبل.

وقال كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع سيناقش أيضا عددا من الملفات منها استكمال زيارات السجون من قبل أعضاء المجلس، وإبلاغ وزارة الداخلية بتحديد موعد الزيارات الجديدة، وكذلك ملف الاختفاء القسرى، وما إذا كان هناك حالات جديدة وردت للمجلس من خلال شكاوى الأسر.

وأوضح عضو المجلس، أنه سيتم مناقشة عدد من الأنشطة الخاصة باللجان وعملها خلال الشهر الماضى، على رأسها المناقشات التى دارت مؤخرا حول قانون التأمين الصحى الجديد، والذى أجرى حوله أول حوار مجتمعى.

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