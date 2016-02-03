"حميات المحلة": غسيل كلوى لمصابى فيروسى B وC وحالات الإيدز و الجزام

قال الدكتور طلعت عاشور، مدير مستشفى حميات المحلة، إن غرفة الغسيل الكلوى للأمراض المعدية والتى توجد فقط بمستشفى حميات المحلة يوجد بها 13ماكينة غسيل كلوى تستقبل 23 مريضا منهم 21 مصابون بمرض فيرس"B" و c" وأكثرهم مصابون بفيرس "B" إلى جانب حالتين مصابتين بمرض "HIV" "الإيدز" أحدهما من كفر الشيخ والثانية من المنصورة بالإضافة إلى حالة مصابة بالجزام من قرية تابعة لمركز طنطا.

وأكد مدير مستشفى حميات المحلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مرض فيرس"B" أخطر 10مرات من مرض الإيدز ويحتاج العزل الفورى نظرا لأنه ينتقل عن طريق جميع السوائل التى تخرج من الجسم أو التى تخرج أثناء المعاشرة الجنسية بين الرجل والمرأة، موضحا أن مرض الإيدز أصبح لا يستوجب العزل.

وأضاف مدير الحميات، أن عمليات الغسيل باتباع الاحتياطات الطبية لدى الأطباء والتمريض للوقاية من الإصابة بالمرض وإجراء الكشف الطبى على الأطباء والتمريض العاملين بالوحدة كل 6 أشهر، نظرا لتعاملهم مع الدم للتأكد من عدم نقل الأمراض المعدية إليهم.

وأكد "عاشور"، أنه يتم التخلص من النفايات الطبية فى غرفة مؤمنة بالكامل وعليها فرد حراسة ويتم نقلها فى سيارات مديرية الصحة الخاصة بنقل النفايات الطبية الخاصة وحرقها فى محارق خاصة بحرق النفايات.

مصدر طبى: مرضى بـ"الجزام" والإيدز يجرون عمليات غسيل كلوى بـ"حميات المحلة"