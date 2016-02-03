اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف بتهمة "الكسب غير المشروع"

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، فى قضية الكسب غير المشروع، التى يواجه فيها اتهاما بتضخم الثروات بطريقة غير شرعية، وذلك بعد قبول الطعن على عقوبة سجنه 5 سنوات.

وقضت محكمة النقض بتاريخ 2 ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة "نظيف" بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وحددت جلسة اليوم الموافق 3 فبراير لإعادة محاكمته.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، معاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 53 مليونا و 353 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.

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