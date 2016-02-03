غضب بقصر ثقافة السويس لتأجير المسرح العام لشركات سياحية

حالة من الغضب انتابت أعضاء الفرق المسرحية، وبعض العاملين بقصر ثقافة السويس لتأجير المسرح العام والكبير لشركة سياحية لتقديم عرض مسرحى بطولة الفنان أحمد بدير ومجوعة من الفنانين بمقابل مادى للمواطنين.

قال المخرج منصور غريب أحد قيادات ومؤسسى الفرق المسرحية بقصر ثقافة السويس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أنه يوجه سؤال لرئيس الهيئة العامه لقصور الثقافه هل قصور الثقافه للإيجار لشركات سياحيه حتى لو كان لعرض مسرحى تجارى وكيف وافق رئيس الأقاليم.

أضاف " طبعا نحن نرحب بالفنان الكبير أحمد بدير ولكن لتقديم خدمه ثقافيه مجانيه يجب أن يعمل أن أكثر من 200الى400 شاب رواد قصر الثقافه فكيف تحرمهم من الدخول لبيتهم وهل نواقف النشاط لمدة 3 أيام وإذا كان المسرح مؤجر فكيف تمنع شركات السياحه الأخرى من تأجير المسرح أو أى شخص يتقدم لتأجير المسرح لعمل خطوبته أو زفافه.. كما أن هناك أمر آخر وخطير لو تجمع رواد القصر ودخلوا فى معركه مع أمن الشركه السياحيه ياساده تجنبوا هذا ويكون الدخول مجانا".

وتابع " أين البروتوكول المبرم بين الهيئه العامه لقصور الثقافه والبيت الفنى حول تبدل العروض بينهم

>السؤال لكل المتهمين بمسرح الثقافه الجماهيريه".



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