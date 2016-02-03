القبض على صاحب مصنع "منظمات البوتاجاز" المغشوشة بالبساتين

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض صاحب مصنع منظمات بوتاجاز مغشوشة الماركات البساتين و حرر محضر بالواقعة

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة تفيد بقيام صاحب مصنع المنظمات البوتاجاز بدائرة قسم شرطة البساتين، بإنتاج وتجميع كميات كبيرة من منظمات البوتاجاز المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية ويحمل علامات خاصة بكبرى الشركات

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المصنع المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط المدير المسئول و 118ألف "منظم بوتاجاز، شعلة بوتاجاز، قاعدة مرآه سيارة" منتج نهائى ، 4 اطنان الومنيوم خام ، 5 الاف وش وظهر منظم بوتاجاز مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم .

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