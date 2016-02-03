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صيانة دورية للطاقة الشمسية وعودة العمل بمشروع الصرف الصحى بشرم الشيخ

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صيانة دورية للطاقة الشمسية وعودة العمل بمشروع الصرف الصحى بشرم الشيخ صيانة دورية للطاقة الشمسية وعودة العمل بمشروع الصرف الصحى بشرم الشيخ
أكد اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ "لليوم السابع"، يتم عمل صيانة دورية لأعمدة الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ للحفاظ عليها من التلف ويتم الصيانة للبطاريات ومسطح الطاقة كل ثلاث أسابيع على الأكثر.

وأشار السولية، إلى عودة العمل فى الخط الثانى للصرف الصحى بخليج نعمة بعد أن توقف ثلاثة أيام بسبب حشر البريمة وسط الصخور وصعب إخراجها يدويا الأمر الذى أدى إلى تكسير كل الصخور الموجودة حول البريمة واستخراجها .

وأكد على عودة العمل منذ صباح اليوم وسيتم سحب المواسير وسط المجرى المخصص لخطوط الصرف الصحى .

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