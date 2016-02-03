نائب مركز إدفو: أهالى أسوان يواجهون مشكلة فى الاتصال بالإسعاف

كشف النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بأسوان، بأن الأهالى يواجهون مشكلة فى الاتصال بالإسعاف حيث تكون عملية الاتصال بشكل مركزى، ويتم إعطاء البيانات أحيانا أكثر من مرة ويقوم بالرد عليهم أكثر من موظف، مطالبا بتخصيص خطوط تليفونات ساخنة لمحافظة أسوان.

فى نفس السياق أكد النائب حسن خليل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك عجز فى نقاط الإسعاف بأسوان، مطالبا رئيس هيئة الإسعاف المصرية بزيادة الوحدات ليكون فى كل مجموعة قرى ونجوع سيارة إسعاف، لافتا إلى زيادة معدل حوادث الطرق وعدم وجود مستشفيات بشكل كافى لاستيعاب مصابى الحوادث أو المرضى خاصة بمركز إدفو

وأكد النائب حسن خليل أنه يتم تحويل نسبة كبيرة من الحالات المرضية ومصابى الحوادث عبر مسافات بعيدة جدا تقطعها سيارات الاسعاف لتلقى العلاج بمستشفى أسوان الجامعى أو الأقصر الدولى مما يستلزم دعم مرفق إسعاف أسوان لمواجهة ذلك .