أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب مركز إدفو: أهالى أسوان يواجهون مشكلة فى الاتصال بالإسعاف

Google+ Print
نائب مركز إدفو: أهالى أسوان يواجهون مشكلة فى الاتصال بالإسعاف نائب مركز إدفو: أهالى أسوان يواجهون مشكلة فى الاتصال بالإسعاف
كشف النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بأسوان، بأن الأهالى يواجهون مشكلة فى الاتصال بالإسعاف حيث تكون عملية الاتصال بشكل مركزى، ويتم إعطاء البيانات أحيانا أكثر من مرة ويقوم بالرد عليهم أكثر من موظف، مطالبا بتخصيص خطوط تليفونات ساخنة لمحافظة أسوان.

فى نفس السياق أكد النائب حسن خليل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك عجز فى نقاط الإسعاف بأسوان، مطالبا رئيس هيئة الإسعاف المصرية بزيادة الوحدات ليكون فى كل مجموعة قرى ونجوع سيارة إسعاف، لافتا إلى زيادة معدل الطرق وعدم وجود مستشفيات بشكل كافى لاستيعاب مصابى الحوادث أو المرضى خاصة بمركز إدفو

وأكد النائب حسن خليل أنه يتم تحويل نسبة كبيرة من الحالات المرضية ومصابى الحوادث عبر مسافات بعيدة جدا تقطعها سيارات الاسعاف لتلقى العلاج بمستشفى أسوان الجامعى أو الأقصر الدولى مما يستلزم دعم مرفق إسعاف أسوان لمواجهة ذلك .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟