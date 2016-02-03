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"مرافق الجيزة" تشن حملة إزالة مكبرة بقيادة مدير الأمن

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"مرافق الجيزة" تشن حملة إزالة مكبرة بقيادة مدير الأمن "مرافق الجيزة" تشن حملة إزالة مكبرة بقيادة مدير الأمن
شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة العجوزة، لضبط المقاهى المخالفة وإزالة التعديات على الطريق العام، وكان على رأس الحملة اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، حيث بدأت الحملة بمدينة الإعلام بسور نادى الترسانة، وانتهت بجوار مسرح البالون.

وجاءت الحملة بناء على استغاثة أهالى منطقة مدينة الإعلام بسور نادى الزمالك من المقاهى المتواجدة بالمكان.. ويذكر أن هذه الحملات مستمرة بدائرة العجوزة تباعا بجميع المناطق، خاصة منطقة جامعة الدول العربية، لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى.

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