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بالفيديو - مارسيال يسجل هدفا ماركة هنري.. يونايتد يتخلص من نحس الشوط الأول

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بالفيديو - مارسيال يسجل هدفا ماركة هنري.. يونايتد يتخلص من نحس الشوط الأول بالفيديو - مارسيال يسجل هدفا ماركة هنري.. يونايتد يتخلص من نحس الشوط الأول

سجل الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد هدفا رائعا لفريقه في شباك ستوك سيتي في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.

في الدقيقة 23 مرر واين روني الكرة لأنتوني مارسيال الذي مهد الكرة لنفسه ليسددها بيمناه في الزاوية البعيدة لبوتلاند حارس ستوك سيتي الذي اكتفى بالمشاهدة.

وأنهى يونايتد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الشياطين الحمر هدفا على ملعبهم بالشوط الأول منذ سبتمبر الماضي.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ستوك سيتي في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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