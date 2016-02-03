فورستر بطل تعثر أرسنال السلبي أمام ساوثامبتون

قاد الإنجليزي فرازر فورستر حارس ساوثامبتون فريقه لخطف نقطة تعادل ثمينة من أرسنال على ملعب الأخير الإمارات في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل أرسنال في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي ليتقهقر إلى المركز الرابع بعد أن كان متصدرا منذ أسبوعين فقط.

كما تعد هذه أول مرة منذ فبراير 2009 التي يفشل فيها أرسنال في التسجيل لثلاث مباريات متتالية.

وتسابق مهاجمو أرسنال منذ بداية المباراة حتى نهايتها لكن فورستر كان بالمرصاد أمام جميع الفرص.

وبدأ فورستر تألقه أمام ميسوت أوزيل بعد أن أنقذ انفرادا تاما أمام الألماني قبل أن يتألق أمامه مجددا بعد أن حول رأسية جيرو من داخل الست ياردات لكن الحارس الإنجليزي أخرجها لركنية.

وفي الشوط الثاني واصل فورستر تألقه أمام أليكسيس سانشيز وأوليفيه جيرو وثيو والكوت في سلسلة من الفرص الضائعة.

وواصل فورستر تألقه بعد أن أنقذ انفرادا من أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال.

بتلك النتيجة وصل أرسنال رصيده من النقاط إلى 45 نقطة في المركز الرابع فيما رفع ساوثامبتون رصيده من النقاط إلى 34 نقطة.