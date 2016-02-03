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بالفيديو - الصدارة في أمان.. ليستر يحرق ليفربول

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بالفيديو - الصدارة في أمان.. ليستر يحرق ليفربول بالفيديو - الصدارة في أمان.. ليستر يحرق ليفربول

حقق ليستر سيتي انتصارا هاما على حساب ضيفه ليفربول في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء بملعب كينج باور في الدوري الإنجليزي.

واستضاف ليستر سيت منافسه ليفربول في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ونجح فريق المدرب كلاوديو رانييري في تحقيق الفوز على ليفربول ليواصلوا تربعهم على صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

فيما تجمد رصيد ليفربول عند 34 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

افتتح جيمي فاردي أهداف المباراة في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسقط الكرة في شباك سيمون مينيوليه.

وعاد فاردي وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويلاقي ليستر سيتي منافسه مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في ملعب الاتحاد في لقاء سيكون مؤثرا على الصدارة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

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فيديو اليوم السابع

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