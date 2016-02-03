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بالفيديو – مانشستر سيتي يستغل تعثر أرسنال وينفرد بالوصافة

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بالفيديو – مانشستر سيتي يستغل تعثر أرسنال وينفرد بالوصافة بالفيديو – مانشستر سيتي يستغل تعثر أرسنال وينفرد بالوصافة

استغل مانشستر سيتي تعثر أرسنال بتعادله سلبيا مع ساوثامبتون لينفرد بوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بتغلبه على سندرلاند.

وحل مانشستر سيتي ضيفا على سندرلاند في ملعب النور يوم الثلاثاء في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وفاز وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بهدف دون رد سجله سيرجيو أجويرو في الدقيقة 16.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

ويلتقي سيتي بليستر في ملعب الاتحاد في الجولة المقبلة يوم السبت في لقاء سيكون مؤثرا على الصدارة بشكل مباشر.

فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ19 وقبل الأخير.

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فيديو اليوم السابع

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