بالفيديو - يونايتد يثأر من ستوك سيتي ويسحقه بثلاثية

ثأر مانشستر يونايتد من هزيمته أمام ستوك سيتي في الدور الأول من الدوري الإنجليزي بعد أن سحقه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أولد ترافورد.

وواصل الشياطين الحمر اقترابهم من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال إذ بات الفارق بينه وبين أرسنال الرابع 5 نقاط فقط.

وافتتح لينجارد أهداف المباراة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول برأسية حول بها عرضية كاميرون جاكسون من الناحية اليسرى.

وكسر يونايتد بهذا الهدف صيام تهديفي في الشوط الأول على ملعب أولد ترافورد مستمر معه منذ شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 23 بطريقة رائعة بعد أن مرر له روني كرة طولية ليمهدها لنفسه قبل أن يسدد بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة.

وفي الشوط الثاني أضاف واين روني الهدف الثالث في الدقيقة 53 بكرة جماعية بين ماتا ومارسيال وروني الذي اختتمها في الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 40 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 33 نقطة في المركز التاسع.