محسن أبو جريشة يتحدث لـ في الجول عن: نقطة ضعف الزمالك.. ولاعبان يتمنى غيابهما

شارك محمد محسن أبو جريشة لاعب الإسماعيلي السابق في العديد من المباريات التي جمعت الدراويش بالزمالك والآن ما هي رؤيته للقاء المقبل.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي يوم الأربعاء في إطار المباراة المؤجلة بينهما من سادس جولات الدوري المصري.

وتحدث محسن أبو جريشة لـFilGoal.com عن نقطة قوة الزمالك وضعفه، ولاعبان يتمنى غيابهما عن المباراة من الفريق الأبيض، ومن يكون صاحب التأثير الأكبر للإسماعيلي على نتيجة المباراة؟

لاعب تتمنى غيابه عن المباراة من الزمالك؟

لاعبان هما محمود عبد المنعم "كهربا" وأيمن حفني، فهما من أصحاب المهارات والسرعة الكبيرة ويستطيعان نغيير نتيجة أي مباراة في أي وقت.

لاعب تتمنى تواجده في الإسماعيلي وليس من الزمالك؟

أختار محمد ناصف الظهير الأيسر لإنبي فتواجده في مباراتنا أمام الزمالك كان سيشكل جبهة قوية نستفيد منها.

ما هي نقطة ضعف الزمالك؟

قلبي الدفاع فالأخطاء الدفاعية التي يقع فيها لاعبوه، وعلى لاعبي الإسماعيلي استغلالها جيدا.

إذا كنت مدربا للإسماعيلي من تحب أن تتحدث معه قبل المباراة بشكل خاص؟

لاعبو خط الدفاع شوقي السعيد وطه عادل وإسلام جمال لمطالبتهم بالتمركز الصحيح واليقظة طوال المباراة للحفاظ على الشباك.

من أكثر لاعب سيكون مؤثرا على نتيجة المباراة من الإسماعيلي؟

لاعبان أيضا هما مروان محسن وتوريك جبرين.