الإسماعيلي والزمالك.. كيف تستغل كل شيء ممكن لتدمير ' تميمة بطل ' استمرت 38 عاما؟

ساعات وينطلق كلاسيكو "أولاد العم" عندما يصطدم الزمالك بمضيفه الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري المصري على ملعب الإسماعيلية.

الإسماعيلي يعاني في ترتيبه باحتلال المركز ال12 برصيد 18 نقطة بعد أن قام بتغيير أربعة مدربين، بينما يصارع الزمالك على القمة مع الأهلي والفارق نقطة واحدة لصالح الأحمر.

المباراة لن تكون سهلة على أي من الفريقين رغم فارق الترتيب.. هذا بسبب الدوافع التي يدخل بها الإسماعيلي لقاء الزمالك.

وتنطلق المباراة في الخامسة عصر الأربعاء باستاد الإسماعيلية.

دوافع الإسماعيلي

الإسماعيلي يدخل اللقاء في المواجهة الأولى لخالد القماش المدير الفني الرابع للدراويش هذا الموسم.

يبحث القماش عن انطلاقة تُخرج الإسماعيلي من محنته بعد فشل الدراويش في الفوز أخر خمس مباريات متتالية.

وكما قال أيمن الجمل المدرب العام للإسماعيلي لـFilGoal.com: "مباراة الزمالك صعبة لكنها جائت في وقتها".

ويوضح "إن حققنا الفوز سيخرج الإسماعيلي من كبوته".

وأيضا قال الثنائي إسلام جمال مدافع الإسماعيلي المعار من الزمالك ومصطفى عفروتو جناح الفريق: "نسعى للفوز لمصالحة جماهير الإسماعيلي وإهداء الفوز لخالد القماش".

الإسماعيلي لم يفز على الزمالك في مواجهة الفريق الموسم الماضي، إذ تعادلا ذهابا وخسر بثلاثية نظيفة في بتروسبورت.

ويبحث الدراويش عن الانتقام من الزمالك بجانب الرغبة في استعادة الانتصارات لتكون بداية عهد جديد مع القماش.

ووجود أحمد حسام "ميدو" كمدير فني للزمالك بعد أن بدأ الموسم مدربا للإسماعيلي يعزز من دوافع لاعبي الدراويش رغم دراية الأول الكاملة بمستوى المنافس.

تميمة البطل

ويلعب الزمالك حامل لقب موسم 2014-2015 مع الإسماعيلي في الإسماعيلية للمباراة الخامسة بعد أن تُوج بطلا للموسم السابق.

أربع مرات بدأ الزمالك مواجهة الدور الأول مع الإسماعيلي في الإسماعيلية في المواسم التي تلت تتويجه بالمسابقة.

وعندما يحل الزمالك وهو بطل الموسم السابق ضيفا على الإسماعيلي فإنه عادة ما يحقق الفوز.

وفاز الزمالك في ثلاث مباريات جمعته بالإسماعيلي على ملعبه بعد تتويجه بالمسابقة وخسر واحدة فقط.

وكانت أخر مواجهة جمعت الزمالك وهو حامل اللقب مع الإسماعيلي في الإسماعيلية موسم 2004-2005 وفاز بنتيجة 2-1 بأهداف عبد الحليم علي ووليد صلاح عبد اللطيف.

وعندما تُوج الزمالك بلقب 2002-2003، واجه الإسماعيلي في الدور الأول من موسم 2003-2004 في الإسماعيلية وفاز عليه بهدف عبد الحليم علي أيضا.

وشهد ملعب الإسماعيلية خسارة الدراويش 3-2 من الزمالك في موسم 1988-1989 بعد أن تُوج بطلا في العام السابق له.

لكن المرة الوحيدة التي خسر فيها الزمالك "البطل" من الإسماعيلي كانت في موسم 1978-1979 منذ 38 عاما بهدف سجله الهداف القدير علي أبو جريشة في ملعب الإسماعيلية.

هذا ما يقوله تاريخ مواجهات الفريقين عندما يحل الزمالك حامل اللقب ضيفا على الإسماعيلي.

كما أن الزمالك يبحث عن استعادة الانتصارات بعد توقفه عن الفوز أمام سموحة. ليس هذا فحسب.

ومن أجل مواصلة المنافسة يحتاج الزمالك للضغط على الأهلي قبل صدام الأحمر مع إنبي مساء الأربعاء وقبل القمة المصرية يوم التاسع من فبراير.