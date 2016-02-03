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صلاح يتحدث عن: الفترة الصعبة والمركز الجديد.. ويعتذر لناينجولان

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صلاح يتحدث عن: الفترة الصعبة والمركز الجديد.. ويعتذر لناينجولان صلاح يتحدث عن: الفترة الصعبة والمركز الجديد.. ويعتذر لناينجولان

"أنا سعيد بهدفي لأنه ساعد فريقي على الفوز في مباراة اليوم" بهذه التصريحات بدأ الجناح المصري الطائر محمد صلاح تصريحاته عقب قيادته لفريقه روما للفوز على ساسولو بهدفين مقابل لا شيء ضمن الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإيطالي.

وعاد صلاح لهز شباك الخصوم بعد غياب طويل بتسجيله لهدف رائع جدًا بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء (شاهد أهداف المباراة).

وعقب نهاية المباراة مباشرةً تحدث الدولي المصري مع "ميدياست" الإيطالية وكل ما يلي على لسان صلاح.

"أنا سعيد لأن هدفي ساعد الفريق على الفوز، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

"أود أن أعتذر لنايجولان، كان يجب علي أن أمرر له الكرة، وهو في مكان أفضل".

"أنا بالفعل سعيد جدًا. قدمنا مباراة رائعة وكان الفوز مهمًا جدًا".

"وجدت صعوبة بعد الإصابة؟ نعم فهي أول مرة أتعرض لإصابة كهذه، وكنت في حاجة للوقت لكي أعود لحالتي الطبيعية".

"روما كان الأخطر؟ نعم، وكان لدينا العديد من الفرص في الشوط الأول لكن الأهم الثلاثة نقاط".

"اليوم لعبت دورًا مختلفًا في الملعب، والإنسان دائمًا يتعلم وشعرت بنفسي في المركز الجديد".

"الشعراوي وبيروتي؟ هما لاعبان ممتازان، وقدما مباراة جيدة جدًا اليوم، الشعراوي أحرز الهدف الثاني وهدفه الأول المباراة الماضية كان أجمل وأتمنى له التوفيق".

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فيديو اليوم السابع

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