أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 64 من "داعش" بنيران عراقية وقصف طيران التحالف الدولى

Google+ Print
مقتل 64 من "داعش" بنيران عراقية وقصف طيران التحالف الدولى مقتل 64 من "داعش" بنيران عراقية وقصف طيران التحالف الدولى

>قتل 64 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى على الأقل بنيران القوات العراقية المشتركة وقصف طيران التحالف الدولى خلال عمليات عسكرية فى محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء أمس الثلاثاء ان طيران القوة الجوية نفذ 13 طلعة جوية قتالية وطيران الجيش 48 طلعة لإسناد القوات البرية واستهداف داعش.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 38 طلعة فى مناطق: سنجار والموصل وتلعفر بنينوى والشرقاط بصلاح الدين وعيد الأسد والبغدادى والبو شجل بالأنبار، أسفرت عن مقتل 36 إرهابيا وتدمير مفرزة هاون وسيرة وتجمعين لعناصر التنظيم وبراميل تحتوى على نترات الامونيا المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة.

وشرعت القوات التابعة لقيادة عمليات الانبارفى عملية تطهير البو شجل لتضييق الخناق على داعش وقتل العشرات من إرهابى داعش، ومن ضمن القتلى الارهابيين أبو عمر الشيشانى وأبو بكر العراقى وأبو جعفر المحمدى وهم من القياديين فى التنظيم.. بينما أعدم داعش ستة من عناصره بعد فرارهم من المعركة مع القوات العراقية.

وأشارت خلية الاعلام إلى أن العملية العسكرية لفرقة التدخل السريع فى منطقة النعيمية جنوبى الفلوجة وجسر التفاحة بالأنبار أسفرت عن قتل 5 إرهابيين.

ودمر طيران الجيش العراقى سيارة لداعش تحمل عتادا بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين كانوا بالقرب من السيارة، كما استهدف طيران الجيش مقر قيادة وسيطرة لعناصر داعش بأحد كهوف جبال حمرين بصلاح الدين، مما أدى إلى مقتل 10 إرهابيين، كما قصف مركبة تحمل 18 إرهابيا قرب قرية الأصفر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365