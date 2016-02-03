مقتل 64 من "داعش" بنيران عراقية وقصف طيران التحالف الدولى

>قتل 64 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى على الأقل بنيران القوات العراقية المشتركة وقصف طيران التحالف الدولى خلال عمليات عسكرية فى محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء أمس الثلاثاء ان طيران القوة الجوية نفذ 13 طلعة جوية قتالية وطيران الجيش 48 طلعة لإسناد القوات البرية واستهداف داعش.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 38 طلعة فى مناطق: سنجار والموصل وتلعفر بنينوى والشرقاط بصلاح الدين وعيد الأسد والبغدادى والبو شجل بالأنبار، أسفرت عن مقتل 36 إرهابيا وتدمير مفرزة هاون وسيرة وتجمعين لعناصر التنظيم وبراميل تحتوى على نترات الامونيا المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة.

وشرعت القوات التابعة لقيادة عمليات الانبارفى عملية تطهير البو شجل لتضييق الخناق على داعش وقتل العشرات من إرهابى داعش، ومن ضمن القتلى الارهابيين أبو عمر الشيشانى وأبو بكر العراقى وأبو جعفر المحمدى وهم من القياديين فى التنظيم.. بينما أعدم داعش ستة من عناصره بعد فرارهم من المعركة مع القوات العراقية.

وأشارت خلية الاعلام إلى أن العملية العسكرية لفرقة التدخل السريع فى منطقة النعيمية جنوبى الفلوجة وجسر التفاحة بالأنبار أسفرت عن قتل 5 إرهابيين.

ودمر طيران الجيش العراقى سيارة لداعش تحمل عتادا بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين كانوا بالقرب من السيارة، كما استهدف طيران الجيش مقر قيادة وسيطرة لعناصر داعش بأحد كهوف جبال حمرين بصلاح الدين، مما أدى إلى مقتل 10 إرهابيين، كما قصف مركبة تحمل 18 إرهابيا قرب قرية الأصفر.

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