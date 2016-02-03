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حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالطالبية

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حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالطالبية حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالطالبية
أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الطالبية وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط "عاطل" ومقيم بدائرة القسم لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من المنطقة سكنه مكاناً لترويجها وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 60 طربة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 15 كجم – 1 فرد روسى عيار 7.62×39 مم + 4 طلقات من ذات العيار 1 فرد خرطوش عيار 12 مم 4 طلقات من ذات العيار مبلغ 488 ألف جنية.

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مصر 365