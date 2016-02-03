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تجديد حبس شخصين 15 يوما لاتهامهما بقتل شاب فى خصومة ثأرية بمنشأة ناصر

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تجديد حبس شخصين 15 يوما لاتهامهما بقتل شاب فى خصومة ثأرية بمنشأة ناصر تجديد حبس شخصين 15 يوما لاتهامهما بقتل شاب فى خصومة ثأرية بمنشأة ناصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب بمنطقة منشأة ناصر.

قرر أحمد لبيب رئيس نيابة غرب القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، فى وقت سابق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب بمنطقة منشأة ناصر.

ووجهت لهم النيابة عدد من التهم، ومنها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح إلى لا يجوز ترخيصه، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة، وكلفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقل أحمد خالد وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة لمناظرة الجثة، وتبين إصابتها بمقذوف نارى بالصدر أحدث فتحة دخول دون خروج، كما قامت النيابة بعمل معاينة لمسرح الجريمة.

واعترف المتهمان أمام النيابة بارتكاب الجريمة، بقتل أحد أفراد عائلة "شكمان" ثأرا لشقيقهم الذى قتله والد المجنى عليه وشقيقه منذ حوالى ثلاثة أشهر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب بمنطقة منشأة ناصر، وأسفرت التحريات أن هناك ثأر وراء ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هوية المتهمين، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365

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