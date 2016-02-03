"التموين": صرف 180 مليون جنيه من مستحقات "البقالين" عن شهر يناير

أكد ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين ، أنه تم توريد 180 مليون جنيها من مستحقات بقالى التموين عن فارق نقاط الخبز عن شهر يناير الماضى،وانه سيتم صرف باقى المستحقات خلال الأيام المقبلة .

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مستحقات البقالين عبارة عن السلع المجانية التى تم صرفها للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز،خاصة أن المنظومة الجديدة للخبز تتيح لكل مواطن 5 أرغفة بقيمة 5 قروش لكل رغيف، لافتا إلى أنه حال ترشيد استهلاك الخبز يتم صرف سلع مجانية للمواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين، وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم من استهلاك الخبز، وأنه يتم صرف جميع السلع الغذائية لدى البقالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية التى تصرف نقاط الخبز.

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