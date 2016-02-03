أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التموين": صرف 180 مليون جنيه من مستحقات "البقالين" عن شهر يناير

Google+ Print
"التموين": صرف 180 مليون جنيه من مستحقات "البقالين" عن شهر يناير "التموين": صرف 180 مليون جنيه من مستحقات "البقالين" عن شهر يناير
أكد ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة ، أنه تم توريد 180 مليون جنيها من مستحقات بقالى التموين عن فارق نقاط الخبز عن شهر يناير الماضى،وانه سيتم صرف باقى المستحقات خلال الأيام المقبلة .

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مستحقات البقالين عبارة عن السلع المجانية التى تم صرفها للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز،خاصة أن المنظومة الجديدة للخبز تتيح لكل مواطن 5 أرغفة بقيمة 5 قروش لكل رغيف، لافتا إلى أنه حال ترشيد استهلاك الخبز يتم صرف سلع مجانية للمواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين، وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم من استهلاك الخبز، وأنه يتم صرف جميع السلع الغذائية لدى البقالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية التى تصرف نقاط الخبز.


>- وزير التموين: الكارت الذكى يتيح للمواطن استخدام الدعم فى الدفع النقدى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم