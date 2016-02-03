أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستشار المفتى: اسم "ريماس" ليس حراماً والزعم بأن معناه "تراب القبر" خطأ

Google+ Print
مستشار المفتى: اسم "ريماس" ليس حراماً والزعم بأن معناه "تراب القبر" خطأ مستشار المفتى: اسم "ريماس" ليس حراماً والزعم بأن معناه "تراب القبر" خطأ
أكد الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اسم "ريماس" ليس حراماً، نافياً أن يكون معنى الاسم تراب القبر.

وأضاف"عاشور"، فى تصريحات تليفزيونية، أن معنى الاسم هو "الماس" ويقصد به تصوير البنت بأنها جوهرة، كما يسمى البعض ابنته بـ"دهب"، مشيراً إلى أن البعض يزعم حرمة الاسم لأنه اسم أجنبى، مؤكداً أنه لو كان اسما أجنبياً فلا يعد سبباً للتحريم، مطالبا الجميع بتخير الأسماء الحسنة لان لكل إنسان من اسمه نصيب، والأسماء ينادى بها العبد يوم القيامة أمام الله، مؤكداً أن اسم محمد هو أفضل الأسماء لأن معناه الحمد وهو أفضل فعل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365