دكتوراه بكلية التمريض جامعة الإسكندرية عن علاج التهاب المفاصل بالكركم

حصلت الباحثة سهير محمد عبد الرحيم العجمى على درجة الدكتوراه فى التمريض الباطنى والجراحى من كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، والتى نوقشت أمس الثلاثاء تحت عنوان "تأثير تعديل نمط الحياة والعلاج بالكركم على المخرجات السريرية لدى المرضى الإناث اللآتى يعانون من التهاب المفاصل بالركبة".

وتكونت لجنة الإشراف من الأستاذة الدكتورة سهير محمد وحيدة أستاذ التمريض الباطنى والجراحى بقسم التمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة ليلى محمد عبده أستاذ التمريض الباطنى والجراحى بنفس القسم، والأستاذ الدكتور عصام محمد كامل العباسى أستاذ طب وجراحة العظام بقسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور أحمد عادل سيف الدين أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بقسم العقاقير الطبية بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية.

وتوصلت الباحثة إلى نتائج عديدة من دراستها البحثية، والتى أجريت على 60 حالة من السيدات، وتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات متساوية، وكانت خلاصة الدراسة أن التعديلات بنمط الحياة والعلاج بالكركم كانت النتائج السريرية إيجابية بين المرضى من النساء اللاتى يعانين من التهابات العظام بمفصل الركبة، ويمكن أن تخفف الآلام المتوسطة والشديدة فى الركبة وغيرها من أعراض التهابات العظام بدرجات متفاوتة مع تحديد الأنشطة لكبار السن ونوعية الحياة، مما أعطى أفضل تأثير فى المرضى الخاضعين للدراسة الذين اتبعوا التعديلات بنمط الحياة وتناول الكركم.



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