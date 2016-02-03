تخلص من الأرق بالأكل والمشروبات.. الكريز والمكسرات يساعدانك على النوم

مع ضغوط العمل والحياة تصيبنا حالة من الأرق، وقد تعيقنا هذه الحالة وتمنعنا من النوم.>وفى دراسة قامت بها مؤسسة النوم الوطنية "NSF" الأمريكية اكتشفت أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعانون من عدم القدرة على النوم.

لذلك يوضح خبير التغذية "ستيفانى ميدليبيرج" على الموقع الأمريكى "جودهاوس" مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى التخلص من الأرق وتساعد جهازك العصبى على النوم، وهى:

الأطعمة الغنية بالبروتين

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الحبوب الكاملة

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الكريز

المكسرات

المشروبات الدافئة

مثل الدجاج، الجبن، البيض، والحليب، حيث تساعد على افراز هرمونات "السيروتونين" و"الميلاتونين" وبدوره ينظم الإيقاع اليومى للفرد ويساعد على النوم مساء فى هدوء ودون أرق.وتساعد على تحويل هرمون "التريبتوفان" إلى "السيروتونين" و"الميلاتونين" لذلك ينبغى أن يصاحبه بروتين وتكون على سبيل المثال "القليل من الأرز البنى والبطاطس مع الخضراوات هى وجبة العشاء، فهذه الوجبة بها فيتامين B الذى يساعد الجسم على الاسترخاء.>حيث يحتوى على نسبة عالية من "الميلاتونين" ويمكن أن يساعد هرمون "التربتوفان" على تحفيز الجسم على النوم.>تحتوى جميعها على هرمون "التربتوفان" و"الماغنسيوم" الذى يعمل كمهدئ للأعصاب وتساعد الفرد على الخلود للنوم بشكل أسرع.>خاصة لو كانت البابونج، أو كوب من الماء الدافئ مع الليمون وكذلك الحليب الدافئ، جميعها يساعد على تخفيف حدة التوتر قبل النوم ويجعلك تنام فى هدوء.